Стрелков призвал Россию признать, что она воюет в Украине
00:02, 09 января 2015Мир
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Бывший лидер боевиков Донецка Игорь Стрелков (Гиркин) призвал Россию не "прятать голову в песок" и признать, что она воюет в Украине.
Стрелков призвал Россию признать, что она воюет в Украине / Нейромир-ТВ
Об этом он сказал в интервью сепаратистском Anna-News, сообщает Украинская правда.
"Мы уже воюем. Можно еще долго прятать голову в песок, но страна, с которой отправляются добровольцы, пока добровольцы, едут воевать, и есть место, где они могут воевать, где им дадут оружие, где они получают боеприпасы, - это уже воюющая страна", - заявил Гиркин.
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При этом он добавил, что "мы очень странно воюем: мы поставляем противнику и уголь, и электричество".
"Но у нас в Боснии то же самое было", - поделился Стрелков.
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