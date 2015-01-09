Стрелков призвал Россию признать, что она воюет в Украине

Об этом он сказал в интервью сепаратистском Anna-News, сообщает Украинская правда.

"Мы уже воюем. Можно еще долго прятать голову в песок, но страна, с которой отправляются добровольцы, пока добровольцы, едут воевать, и есть место, где они могут воевать, где им дадут оружие, где они получают боеприпасы, - это уже воюющая страна", - заявил Гиркин.

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При этом он добавил, что "мы очень странно воюем: мы поставляем противнику и уголь, и электричество".

"Но у нас в Боснии то же самое было", - поделился Стрелков.