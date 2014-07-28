Сикорский попросил Путина показать ему магазин, где можно купить "Бук"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский заявил на пресс-конференции в Варшаве.

"В Крыму президент Владимир Путин говорил, что солдаты-"зеленые человечки" - не его. Потом признал, что его. Говорил, что технику, которую они используют, можно купить в магазине в Украине или России. Прошу показать мне магазин, дать адрес, где можно купить систему "Бук", танк Т64, противовоздушную систему "Стрела", - сказал польский министр.

Он отметил, что заявления представителей российской власти противоречат "очевидным доказательствам", среди которых фото и свидетельства очевидцев, подчеркнув недопустимость бомбардировки российскими военными позиций украинских силовиков.

"Не понимаю, какая разница между обстреливанием украинской территории 10 дней назад и неделю назад. Это абсолютно недопустимо, потому что это агрессия против суверенного государства", - сказал Сикорский, комментируя заявление главы МИД Сергея Лаврова, который сказал, что обнародованные США фото, которые подтверждают обстрел, имеют другую дату, чем они указали.

Глава польского МИД также призвал российские власти прекратить подрывать территориальную целостность Украины и начать говорить правду о том, что в действительности происходит на востоке Украины, назвав это двумя условиями для "восстановления фундаментального доверия и возможности для возобновления сотрудничества" России с Западом.

Сикорский добавил, что Польша поддерживает введение санкций против России из-за сбитого две недели назад пассажирского самолета «Малазийских авиалиний».

"Мы считаем, что санкции должны быть введены, поскольку ответственная за эту трагедию Российская Федерация, которая поставляла и, к сожалению, продолжает дальше поставлять современное оружие так называемым сепаратистам, среди которых руководящие роли занимают российские граждане", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Россия официально опровергает, что поставляет оружие террористам, в частности, системы "Бук", с помощью которой, по данным украинских спецслужб, был сбит пассажирский самолет 17 июля этого года с почти 300 людьми на борту.

Один из лидеров террористов Игорь Гиркин сам похвастался в социальной сети сбитым самолетом, который, как полагали террористы, был военным. После того как оказалось, что это гражданский самолет, террористы начали заявлять, что непричастны к этой трагедии и обвинять в сбитии самолета украинских военных.