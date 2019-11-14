В США отказались расследовать задержку Украине военной помощи

В Пентагоне отметили, что «с развитием обстоятельств решение может измениться».

Минобороны США отказывается расследовать причины задержки предоставления военной помощи Украине.

Об этом пишет Европейская правда.

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«Мы разочарованы, что Офис генерального инспектора отказался расследовать задержку предоставления Министерством обороны помощи Украине в сфере безопасности, назначенной Конгрессом», - цитирует издание письмо сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина, адресованного Файну.

В Минобороны опасаются, что расследование может дублировать другое – расследование импичмента президенту США Дональду Трампу.

В то же время в Пентагоне отметили, что «с развитием обстоятельств наше решение может измениться».

Как сообщал УНИАН, в стенограмме показаний директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана речь шла о том, что решение о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки Украине принималось исполняющим обязанности главы администрации Дональда Трампа.

Виндман также рассказал, что о задержке американской военной помощи Украине он узнал еще до 3 июля, а это распоряжение поступило «из офиса главы администрации Трампа» с обоснованием проверить, соответствует ли помощь «приоритетам администрации».