Чиновник Белого дома рассказал детали задержания американской военной помощи Украине

Александр Виндман также рассказал, что о задержке американской военной помощи Украине он узнал еще до 3 июля.

Решение о задержке военной помощи США Украине принималось исполняющим обязанности главы администрации Дональда Трампа, а о самом факте задержки в посольстве Украины в США знали еще в середине августа.

Об этом говорится в стенограмме показаний директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, которую 8 ноября обнародовали ответственные за расследование об импичменте Трампа комитеты Палаты представителей, передает Громадське.

Александр Виндман прямо указывает на исполняющего обязанности главы администрации Трампа Мика Малвени. Последний вроде бы координировал усилия по зависимость встречи Трампа и Зеленского в Белом доме от расследования компании Burisma и вроде украинского вмешательства в выборы в США 2016 года.

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Также Виндман указывает, что Зеленский в разговоре с Трампом 25 июля (на которой тот присутствовал) вспомнил название компании Burisma, не были включены в стенограмму разговора. Это указывает, по мнению полковника, на то, что президент Украины «готовили до звонка заранее».

Виндман также рассказал, что о задержании американской военной помощи Украине он узнал еще до 3 июля, а это распоряжение поступило «из офиса главы администрации Трампа» с обоснованием проверить, соответствует ли помощь «приоритетам администрации».

Кроме того, по словам полковника, с середины июля до него начали обращаться представители украинского посольства в США (а именно заместитель главы) с вопросом, почему американская сторона задерживала военную помощь. В СМИ информация о задержании военной помощи появилась 28 августа.

Напомним, Александр Виндман дал свои показания перед Конгрессом 29 октября. Как тогда сообщали американские СМИ, работник Совета нацбезопасности США тогда указал на расхождения между стенограммой разговора Трампа и Зеленского 25 июля и содержании сказанного.