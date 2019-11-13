Антикоррупционное бюро передало в суд дело экс-главы НАПК Корчак

Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование по факту недекларирования экс-главой НАПК Натальей Корчак своих доходов на 544 тысячи гривень.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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«12 ноября 2019 года подозреваемой и ее защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и его направления в суд», – говорится в сообщении.

Корчак занимала должность председателя НАПК с 28 марта 2016 года по 28 марта 2018 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу НАПК в невнесении в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее постоянном пользовании.

В 2016 году автомобиль был приобретен близким лицом чиновника НАПК за 544,39 тыс. гривень. Однако установлено, что фактически указанное имущество находилось в постоянном пользовании должностного лица и ее мужа. Несмотря на это, пользование указанным автомобилем должно быть отражено в декларации за 2016 год. Однако эта информация в декларации отсутствовала.

Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).