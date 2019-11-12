У Украины есть большие шансы выиграть в Гаагском суде дело против России – МИД

Зеркаль заявляет, что Киев готовил свой меморандум с доказательствами в Международном суде ООН, исходя из необходимости проверять факты и предоставлять подробный анализ всей информации, полученной от правоохранительных органов Украины.

Украина имеет большие шансы победить в Международном суде ООН по делу о нарушении Россией международных конвенций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и о борьбе с финансированием терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала на брифинге в Киеве.

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«Российские СМИ и российский МИД всегда утверждают, что все наши (украинские - УНИАН) иски будут отклонены... Действительно, россияне очень сильны в дипломатии и в международном праве, но ситуация меняется, и мы уже не слабее, и мы готовились очень тщательно. Для нас был очень важным опыт, который мы получили в 2017 году во время слушаний относительно предыдущих мероприятий. Мы сделали очень много для себя выводов», - заявила она.

Зеркаль отметила, что Киев готовил свой меморандум с доказательствами в Международном суде ООН, исходя из необходимости проверять факты и предоставлять подробный анализ всей информации, полученной от правоохранительных органов Украины.

«В этом меморандуме вместе с приложениями есть экспертизы, сделанные иностранными профессиональными институтами. Мы привлекали военных из Британии, которые проводили артиллерийскую экспертизу в Мариуполе, Краматорске и Волновахе. Мы сотрудничали с Bellingcat. Он делал отдельный анализ того, как поставлялся 53-й (зенитно-ракетной российской - УНИАН) бригадой «Бук» (зенитно-ракетная установка, из которой вероятно сбили самолет рейса МН17 - УНИАН). Теперь Россия должна отреагировать», - отметила она.

По словам Зеркаль, «то, что мы видели в их материалах, которые они подавали во время предыдущих мероприятий, они предоставляли информацию своих СМИ. Обычно это было Russia Tuday. Если они будут придерживаться этого же принципа, то думаю, что у нас есть большие шансы по всем фактам выиграть», - заявила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму - соответственно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу.

Зеркаль прогнозировала, что к Рождественским каникулам суд решит все процедурные моменты по рассмотрению дела по существу.