"Слуга народа" Мазурашу: наказание Павелко за коррупцию должно быть жестким

Нардеп перечислил возможные коррупционные деяния Андрея Павелко.

Ассоциация украинского футбола (экс-ФФУ) должна способствовать привлечению своего главы Андрея Павелко к ответственности, а также не допустить его переизбрания на нынешний пост из-за его коррупционных деяний.

Об этом у себя в Facebook написал нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазурашу.

«Если правоохранители докажут его виновность, злоупотребления вокруг выделения и освоения бюджетных средств – за такое надо наказывать жестко!!!» – подчеркнул нардеп, напомнив, что речь идет прежде всего о присвоении и растрате Павелко 1,28 миллиарда гривень госсредств, выделенных на строительство мини-футбольных полей по всей Украине (которые, к слову, практически так и не были построены).

В то же время он заострил внимание на том, что правоохранители совместно с УАФ должны разобраться как с обнародованными СМИ фактами роскошной жизни Павелко, так и с другими его злоупотреблениями.

В частности, по словам Мазурашу, речь идет о том, что:

Павелко был не только в составе команды экс-президента Украины Петра Порошенко, но и возглавлял бюджетный комитет, и «это может стать для него проблемой в контексте явного конфликта интересов»;

УАФ закупала оборудование для своего дочернего предприятия – завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей «ФФУ Продакшн» – через оффшорные фирмы-«прокладки»;

руководство Ассоциации получает зарплату в более 700 тысяч гривень, тогда как «региональным ячейкам УАФ передавали около 50 тысяч гривень «на все про все», а рядовые «рабочие лошадки» в самой УАФ имеют в районе 10 тысяч гривень в месяц»;

он политизировал украинский футбол, поставив во главе региональных отделений УАФ «своих» людей – представителей политической силы Порошенко, членом которой являлся сам.

«Если Павелко злоупотреблял, пользуясь своим служебным положением, он должен быть жестко наказан! А УАФ должна сделать (соответствующие) выводы во время выборов своего председателя», – резюмировал Мазурашу.