У Зеленского обещают "обязательно отреагировать" на запуск поездов в Крым через керченский мост

Доступ на временно оккупированную территорию Крыма вне украинских пунктов пропуска является незаконным.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина обязательно отреагирует на открытие Россией железнодорожного движения через незаконно построенный Керченский мост.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кориневич заявил на брифинге в Киеве.

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«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не имеет права делать то, что он делает. Соответствующее сообщение и доступ на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» являются противозаконными и нарушают Уголовный кодекс Украины», - подчеркнул он.

Кориневич добавил, что позиция украинской власти однозначная: «Крым - это Украина, это наша абсолютная ценность. И на все, что нарушает территориальную целостность, в частности, такие инциденты и кейсы, мы, безусловно, будем реагировать».

«Относительго использования (Керченского - УНИАН) моста - он построен неправомерно, он наносит определенный экологический вред Черноморско-Азовскому региону. Есть соответствующие уголовные производства в украинских правоохранительных органах», - добавил он.

На вопрос, будет ли рассматриваться возможность введения новых санкций против РФ в связи с открытием железнодорожного движения через Керченский мост, Кориневич сказал: «Я пока не могу однозначно сказать, какой будет рецепт, но по вопросу санкционной политики, наш орган хочет активно принимать участие в этом вопросе. Я думаю, что мы этот вопрос обязательно проработаем».

Как известно, в декабре 2019 года оккупационная российская власть Крыма планирует запустить движение по железнодорожной части так называемого Керченского моста.

Справка УНИАН. 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после незаконной аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 километров соединяет оккупированный украинский полуостров и Краснодарский край. Стоимость его строительства составила 6,9 миллиарда рублей.

США и страны Евросоюза осудили строительство Крымского моста, назвав его нарушением государственного суверенитета Украины. Протест выразило и Министерство иностранных дел Украины, которое напомнило о судебных исках против РФ в связи с незаконным строительством в акватории Азовского моря.