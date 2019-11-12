Washington Post: Украина не такая коррумпированная, как говорит Трамп

Слова американского президента о взяточничестве в Киеве и скупости Европы не выдерживают критики.

Если целью президента Дональда Трампа в решении заморозить помощь США для Украины было покончить с коррупцией, которая отравила ряд правительств страны, тогда прошлое лето было странным временем, чтобы сделать это.

Во второй половине мая, за считанные недели до распоряжения американского президента о задержке передачи одобренной Конгрессом помощи на около 400 миллионов долларов, Госдепартамент и Пентагон признали, что украинское правительство сделало «серьезные шаги в направлении сокращения коррупции и повышения ответственности». Оба ведомства рекомендовали передать американскую помощь Киеву, пишет Washington Post.

В своих показаниях поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, назначенного администрацией Трампа, отметил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский после успеха его партии на парламентских выборах «назначил министров-реформаторов и поддержал антикоррупционные законопроекты, которые уже давно не могли сдвинуть с места».

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Конечно, ситуация не так уж и идеальна. Существуют некоторые тревожные пережитки времен предыдущих правительств. А олигархи остаются мощной силой. Но, как сказал полковник Александр Виндман, отвечающий в Совете национальной безопасности США за вопросы по Украине, «дела двигались в правильном направлении».

Дело об импичменте, которое на этой неделе переходит к публичным слушаниям, сосредоточено на выяснении, использовал ли Трамп свою должность ради личных политических целей, а также пытался ли он это скрыть. Правительственные свидетели в показаниях говорили, что американская военная помощь для Украины и визит Владимира Зеленского в Белый дом стали заложниками требований американского президента. Он якобы хотел, чтобы украинский лидер публично объявил о начале расследования против потенциального кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп также хотел, чтобы Киев расследовал историю об украинском вмешательстве в американские выборы 2016 года с целью помочь демократам. Хотя никаких доказательств того, что что-то такое происходило, нет.

В свою защиту президент США заявил, что он не пытался заручиться иностранной помощью перед выборами в 2020 году. И что его тревожила коррупция в Украине. Вдобавок, он рассказал о своем раздражении европейскими союзниками, которые не помогают достаточно Украине, оставляя эту работу исключительно США.

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«Коррупция колоссальная в Украине, и это меня очень беспокоило», - сказал Трамп репортерам в начале месяца.

«Также меня очень тревожит то, что Германия, Франция и другие страны не вкладывают деньги. А мы всегда в роли неудачника, который это делает», - добавил он.

Как пишет Washington Post, оба утверждения не выдерживают критики. Издание отмечает, что во время скандального телефонного разговора с Зеленским американский президент просил украинского коллегу об «услуге». Он подталкивал Зеленского начать расследование против Байдена и демократов, а также поддерживать контакт с его личным адвокатом Руди Джулиани и Генпрокурором Уильямом Барром. Трамп не упоминал никаких беспокойств коррупцией в контексте американской помощи.

Также издание пишет, что Европа опередила США в помощи Украине, потратив 18,3 миллиарда долларов на это после российской аннексии Крыма в 2014 году и начала войны на Донбассе. Большая часть этих денег, а именно 16,8 миллиарда долларов, поступило от Евросоюза, Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. Еще 1,5 миллиарда обеспечили двусторонние контакты с 28 странами ЕС. Эти деньги шли на различные цели: от палаток и продуктов питания для переселенцев до помощи пожарным и больницам. Кроме того, Европа финансировала и более специфические проекты, такие как определение и защита старых лесов в украинских Карпатах.

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Крупнейшими отдельными донорами Украины в ЕС стали Германия, Швеция, Польша и Франция. За пределами Европы крупнейшим источником помощи стала Канада, которая не только помогает финансами, а и проводит тренировки для украинских военных. В это время, военная и невоенная помощь США составляет лишь 4 миллиарда долларов за аналогичный период. Но в эту цифру не включены транши на гуманитарную поддержку и американские гарантии, которые позволили Киеву взять займы для стабилизации бюджета.

В прошлом месяце во время обсуждения в Carnegie Endowment for International Peace министр финансов Оксана Маркарова сказала, что без поддержки обеих партий в США и очень сильной поддержки Евросоюза» Украина не смогла бы достичь экономического и антикоррупционного прогресса. Издание напоминает, что нынешняя администрация в Вашингтоне также хвастается усилением поддержки Украины в сравнении с командой президента Барака Обамы. Но общие цифры говорят, что ежегодная военная и невоенная помощь обеих администраций примерно одинакова. Хотя в 2017 году Трамп решил позволить передавать летальное оружие Киеву.