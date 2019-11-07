Уильям Тейлор рассказал об "ужасах", которых избежал Зеленский

Специальный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор боялся, что в течение года американский президент способен назвать Крым российским.

Специальный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор боялся, что в течение года президент США способен назвать Крым российским.

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Об этом стало известно из расшифровки его закрытых показаний в Конгрессе. Как передает ТСН, в своих показаниях Уильям Тейлор рассказал, как нелегко ему было согласиться на новое назначение в Украину. Его предупреждали, что он будет зажат между двумя "змеиными гнездами" - американским и украинским. Однако дипломат тогда не осознавал всей серьезности таких предостережений.

Опубликованная ранее переписка Уильяма Тейлора с Куртом Волкером свидетельствует о серьезных сомнениях бывшего посла США в Украине Тейлора: следует ли ему снова возвращаться в Киев и возглавлять американское диппредставительство. Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы Джордж Кент сказал ему: есть два змеиных гнезда, одно в Киеве, другое в Вашингтоне. Тейлор не высказывает никакого несогласия с этой оценкой.

Под змеиным гнездом в Киеве он подразумевает, в частности, на тот момент генпрокурора Украины Юрия Луценко, приложившего немало стараний, чтобы очернить репутацию предыдущего посла в Украине, Мари Йованович. “Я знал, что в Киеве есть проблемы”, - говорит Тейлор, но тогда он не представлял себе размера домашних проблем. Не прошло и месяца, как к нему снова обратились с предложением занять место в Киеве, в мае разговор больше не был гипотетическим. Мари Йованович вернулась домой, хотя у Госдепа не было нареканий на ее работу. Это было решением Трампа.

Девятого мая, когда Тейлор все еще раздумывает над предложением, в New York Times выходит статья, посвященная Джулиани: тот собирается в Киев, говорит, что имеет полное право требовать от новоизбранного президента Зеленского расследований относительно работы Байдена-младшего в нефтяной компании “Бурисма” и возможного вмешательства украинцев в американские президентские выборы 2016 года. В этой же статье Джулиани заявляет, что представляет только интересы Трампа. Тейлор точно понимал - это вашингтонское змеиное гнездо. Уже тогда его беспокоило, что такое поведение Джулиани может влиять на американскую политику относительно Украины. Своими сомнениями Тейлор поделился в частности с госсекретарем Помпео.

“Я беспокоился, что могли быть резкие изменения политики, когда мы согласимся с россиянами, что может Крым и российский в конце концов, или что-нибудь в этом духе. И если что-то такое произойдет, четко сказал я госсекретарю и остальным присутствующим в комнате людям, мне придется вернуться, мне придется уйти в отставку, оставить должность”.

Госсекретарь Помпео ответил: он сам поддерживает последовательную американскую политику относительно Украины и донесет ее до президента Трампа. Это убедило Тейлора. К тому же, в ответ на его недоумение, почему Штаты до сих пор письменно не поздравили Зеленского с победой на выборах, Помпео удивленно спросил у своего советника Ульриха Брехбула: как нет (поздравительного) письма? И двое суток спустя появилось письмо. На этом месте Тейлору и показалось, что он все-таки может что-то изменить.

За несколько дней до разговора Тейлора с госсекретарем США состоялась пресловутая встреча в Овальном кабинете, на которую ссылаются в своих показаниях и бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, и посол США в ЕС Гордон Сондленд, когда объясняют, почему они стали сотрудничать с Джулиани по украинскому направлению. Вернувшись из Киева, поздравлявшая Зеленского делегация пришла рассказывать Трампу о том, какие прекрасные перспективы открываются в Украине. Однако Дональд Трамп продемонстрировал резкое недовольство. Украину он называл насквозь коррумпированной страной, а в окружении Зеленского, по мнению американского президента, находились сплошные враги Трампа. Его едва удалось убедить все-таки пригласить Зеленского в Белый дом - общим результатом было всем известное письмо, датированное 29 мая, приглашение с открытой датой “как только мы подберем время, удобное для обеих сторон”.

Получив это письмо, в Киеве ликуют. Там еще не знают, что вынужденно “удобным для обеих сторон” временем станет 25 сентября, следующий день после начала расследования по делу об импичменте Дональда Трампа. Многократные попытки украинской стороны согласовать визит в Белый дом до конца сентября наткнутся на глухое нежелание приглашать украинского президента в Вашингтон прежде, чем тот выполнит ключевое условие.

Хотя самого Уильяма Тейлора на встрече в Овальном кабинете не было, ему рассказывали о ней и Курт Волкер и Гордон Сондленд. Согласно их словам, Трамп отказался разговаривать о возможной встрече с Зеленским и заявил: говорите с Руди (Джулиани).

“Вообще-то меня это не обеспокоило. Нет ничего странного в том, чтобы просить людей за пределами правительства выполнять какие-то поручения. В каком-то смысле сам Курт Волкер был человеком не из правительства (все это время Курт Волкер, сотрудник крупной лоббистской фирмы, работал спецпредставителем по Украине на гражданских началах), а играл очень важную роль. Он в каком-то смысле вошел в правительство, начал выполнять важную роль в переговорах. Были разные примеры, мы слышали и о других людях, которые выполняют работу для госдепартамента. Занимаются этим снаружи, консультируют снаружи, дают советы или идеи касательно дальнейшей политики - это все время происходит и это нормально до тех пор, пока не расходится с американской зарубежной политикой.”

17 июня Тейлор возглавил американское посольство в Киеве. Десять дней спустя Тейлор впервые услышал упоминание о расследованиях, Сондленд сказал ему: “во время телефонного разговора президент Зеленский должен дать четко понять президенту Трампу, что он, Зеленский, не станет мешать расследованиям”. Это тоже не напрягло Тейлора, по его заверениям, как и последующий конференц-колл с Зеленским, в котором все говорили “о каких-то расследованиях”. Он только приехал в Киев и все еще не понимал, о чем речь.

Только к середине июля Тейлор, по его утверждению, начал связывать повторяющиеся упоминания о расследованиях, которым то ли должен не мешать, то ли должен помогать Зеленский, с компанией “Бурисма”, в наблюдательный совет которой в свое время входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена, соперника Трампа на выборах. И это стало серьезно его беспокоить. К тому времени всем стало понятно, что с приглашением в Вашингтон Белый дом настойчиво затягивает, но Тейлор стал сомневаться: нужно ли оно такой ценой.

“Я сомневался, что встреча стоила того, о чем просил Джулиани. Да, было бы неплохо, чтобы два президента поговорили, но если Зеленскому для этого следовало вмешаться во внутреннюю американскую политику, объявив о расследовании, которое принесло бы кому-то в США пользу - я не был уверен, что встреча того стоила”

Тейлор делится сомнениями с Сондлендом: “Саша Данилюк сказал, что президент Зеленский очень хочет, чтобы в Вашингтоне к Украине относились серьезно, а не как к инструменту американских выборов.”

Сондленд отвечает: “Само собой, но нам требуется начать разговор, построить отношения, неважно на чем. Иначе все будет плохо.”

В Киеве к этому времени окончательно понимают, с кем надо говорить: так Ермак при помощи Волкера 19 июля знакомится с Джулиани в Мадриде. И уже 25 июля происходит тот самый разговор, примерное содержание которого ровно через три месяца опубликует Белый дом, не поинтересовавшись возможными возражениями украинской стороны. О степени игнорирования официальных дипломатических каналов говорит тот факт, что Тейлору о встрече Ермака с Джулиани становится ясно уже после того, как та происходит. Вообще за все это время, до начала процедуры импичмента, с Тейлором про Джулиани никто из украинцев не разговаривает. Очевидно, не видят смысла.

Переписка американских и украинских чиновников, закрытые показания перед Конгрессом спецпредставителя США Волкера и посла США в ЕС Сондленда обнародованы, чтобы каждый мог сам для себя решать: пытались ли Дональд Трамп и его окружение давить на украинскую власть с личной политической целью. Белый дом и демократы почти сутки со дня публикации трактуют документы по своему усмотрению.

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Поначалу, утверждает Тейлор, существование альтернативного, неформального канала по украинскому направлению не казалось ему чем-то плохим. Он считал, что все разделяют одни и те же ценности.

“Это могло быть даже полезным, ведь посол Сондленд способен звонить президенту напрямую, а это очень ценно, если хочешь сдвинуть с места американо-украинские отношения. Так что поначалу это не было проблемой.”

Волкера Тейлор знает около двадцати лет, считает честным человеком и уверен: тот просто “поддался фактору Джулиани”. Хотя очевидно считал, что действует в интересах Соединенных Штатов. О Сондленде отзывается гораздо осторожнее: у него нет оснований считать, что Сондленд мог бы быть замешан в чем-то недостойном. Сондленд единственный, кроме Джулиани, из всех включенных в “нетрадиционный” канал общения с украинцами - мог рассчитывать на разговор с Трампом напрямую. Послом в Европу Сондленд направился через год после того, как вложил миллион долларов в инаугурацию Трампа, а до этого никакого отношения к дипломатии не имел, управлял гостиничной сетью. И у него, и у Волкера с Зеленским и окружением Зеленского были уже отработанные контакты. В норме, говорит Тейлор, посол либо помогает таким контактам, либо наблюдает за ними. В условиях двух параллельных линий общения, Тейлор из коммуникации был начисто исключен.

Именно поэтому он понятия не имел, что в августе активно вырабатывался черновик публичного заявления Зеленского о борьбе с коррупцией, который и был ключевым условием для того, чтобы его пригласили в Вашингтон. Это заявление, как известно из переписки Волкера, с украинской стороны составлял Андрей Ермак. Однако Джулиани осторожные обтекаемые формулировки не убедили. Джулиани требовалось предъявить Трампу конкретные обещания: "Бурисму" будут расследовать.

Как уже известно из показаний Волкера, выжать из украинцев обещания взяться за заказное расследование не получилось: в ответ на предложение обязательно упомянуть "Бурисму" Ермак поинтересовался у Волкера, направляли ли Штаты официальный запрос, тот обратился с этим к Тейлору, после чего все пришли к выводу, что официально запрашивать Украину проводить внутреннее расследование относительно частной компании, ход которого может влиять на американские выборы - несколько странно. Однако Белый дом не унимается: Тейлор присутствует на видеоконференции, где Украине блокируют военную помощь. Но у него нет инструкций рассказывать об этом украинцам, более того - еще какое-то время он не считает, что это блокирование связано с ожиданиями расследования по "Бурисме". Когда к нему обращаются с украинской стороны с закономерными вопросами: Что происходит? Чего мы не понимаем? Что надо сделать? - Тейлор только разводит руками, чувствуя себя в очень неловком положении. Он не может выполнять свои обязанности как и.о. посла, потому что он понятия не имеет, что происходит. Единственное, что он может - это сообщить Данилюку, что время дорого: если до 30 сентября деньги не разблокируют, они “сгорят”.

Одним из главных аргументов защиты республиканцев сейчас является тот факт, что украинцы понятия не имели до конца августа, пока информация не просочилась в прессу, что американская военная помощь заблокирована. А значит, никто на них не давил. Но сперва Тейлор дает показания, а потом Сондленд возвращается дополнить свои в соответствии с показаниями Тейлора: в начале сентября в Варшаве - где проходила двусторонняя встреча Зеленского с вице-президентом США Пенсом (Трамп в последний момент отменил свою поездку в Варшаву, официальная причина - потенциально разрушительный ураган в США), Сондленд прямым текстом говорит Ермаку: военная помощь зависит от того, сделает Зеленский публичное заявление или нет.

2 сентября, узнав о содержании разговора Сондленда с Ермаком, Тейлор довольно резко разговаривает с Сондлендом, заявляя: то, что происходит - это по меньшей мере неуважение к главе иностранного государства. Тейлор просит Сондленда воспользоваться личными связями с Трампом и убедить его пересмотреть свои требования. Через неделю Сондленд перезванивает Тейлору и говорит: президент непреклонен. Расследовать "Бурисму" или ничего. Худшим кошмаром Тейлора к этому времени является ситуация, когда Зеленский дает все требуемые от него обещания, но все равно не получает ни теплого приема в Вашингтоне, ни военной помощи. Россиянам, которые за всем происходящим внимательно следят, это наверняка понравится, уверен Тейлор. Для него такое развитие событий - повод уволиться. Это тот самый сценарий, из-за которого Тейлор весной сомневался: а стоит ли ему вообще браться за эту работу. Он еще тогда предупредил госсекретаря Помпео, что поддерживать такую линию или даже просто молчать не собирается.

Но пока украинская сторона от безысходности собирается давать интервью CNN (идея Сондленда, по мнению Тейлора, это интервью должно было состояться в конце сентября, на полях Генассамблеи ООН) и в рамках этого интервью делать долгожданное публичное заявление о расследовании, напрягается американский Конгресс, причем обеими партиями. В Белый дом пишут двупартийные письма счастья, с Трампом говорят представители силовых ведомств и наконец демократы тремя комитетами сразу начинают расследование: не является ли все это злоупотреблением властью в личных политических целях. Трамп разблокирует помощь, никакого заявления украинцы не делают, Сондленд продолжает настаивать: не было никакого quid pro quo. Потому что Трамп сказал: он просто хотел, чтобы Зеленский делал то, что обещал на выборах, то есть боролся с коррупцией.

13 сентября Тейлор лично убеждает сперва Зеленского, а потом Ермака: американская двупартийная поддержка для Украины очень важна, не стоит вмешиваться в американские выборы, и мы не будем вмешиваться в ваши. “Язык телодвижений говорил о том, что они все еще думают об этом заявлении…” - вспоминает Тейлор. Несмотря на то, что военную помощь к этому времени уже разблокировали.

От внимания Тейлора, разумеется, не укрылось заявление Рябошапки, сделанное уже после возвращения Зеленского из Нью-Йорка: “Пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их”.

“Вопрос: Может ли среди них быть расследование по "Бурисме"?

Тейлор: Может.

Вопрос: Или по вмешательству в выборы 2016...

Тейлор: Может.

Вопрос: … расследование?

Тейлор: Может.

Вопрос: Не выходит ли по-вашему, что в конце концов президент Трамп получил расследования, которых требовал от украинцев?

Тейлор: Еще нет. И разумеется, президенту Зеленскому не пришлось выходить к микрофону и объявлять об этом. Но генеральный прокурор действительно сказал, что собирается пересмотреть какие-то или все эти дела, чтобы проверить, на каких основаниях их закрывали.”

Уже на следующей неделе Тейлор будет свидетельствовать в деле об импичменте Дональду Трампу перед Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей – первые открытые слушания назначены на 13 ноября.