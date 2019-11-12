В "Слуге народа" прогнозируют встречу лидеров "нормандского формата" в декабре

Представитель правительства в Верховной Раде отмечает, что сегодня Россия тормозит проведение «нормандского саммита».

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прогнозирует проведение встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ) в декабре.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам в кулуарах парламента.

"Сегодня действительно Россия тормозит процесс встречи в "нормандском формате". Уже готовы и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, о чем они говорили. Должны были встретиться в сентябре, потом в октябре, уже ноябрь. Я думаю, что все-таки такая встреча, если и состоится, то будет в декабре", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты проведения встречи глав государств "нормандского формата", как и раньше, нет.

По данным СМИ, очередная "предварительная" дата встречи "нормандской четверки", названная источником, близким к Офису президента Украины, - 24 или 26 ноября.