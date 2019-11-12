Украина не договаривалась с Россией о закреплении "особого статуса" Донбасса в Конституции - Пристайко

В то же время глава МИД подчеркивает на необходимости обновления закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», действие которого истекает 31 декабря.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина не договаривалась с Россией о закреплении "особого статуса" Донбасса в украинской Конституции.

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, главу МИД спросили, что учитывая то, что Кремль заявляет о необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, есть ли среди условий для проведения встречи лидеров в "нормандском формате" внесение изменений в новую редакцию закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В свою очередь Пристайко напомнил, что действие закона об особом порядке истекает 31 декабря.

"Нет, такого условия нет, а более широкий ответ: мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона", - заявил Пристайко.

Читайте такжеПристайко рассказал о существовании приблизительных дат проведения встречи лидеров в "нормандском формате"

При этом у него спросили, ведутся ли с Москвой консультации относительно содержания этого закона.

"Москва поставила те вопросы, которые были еще начиная с Минских договоренностей о том, что эти особые "особенности" должны соответствовать такому набору ожиданий, и то, что они говорят, например, что нужно внести изменения в Конституцию, - нет, мы так не договаривались", - подчеркнул Пристайко.

Он напомнил, что в Минске договорились о проведении конституционной реформы на основе децентрализации. "Вот это то, что мы должны показать", - заявил Пристайко.

Отдельно, он сказал, что украинская власть не ведет разговоры с боевиками, а переговоры ведутся с Российской Федерацией при посредничестве ОБСЕ.