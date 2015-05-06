Балога: Германия и Франция убедят страны ЕС ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной

Так же как и никто не сомневается, что в случае необходимости Германия и Франция, как главные «акционеры» ЕС, найдут нужные «аргументы», чтобы убедить такие страны в необходимости ратифицировать Соглашение с Украиной. Вопрос лишь в том, захотят ли они это делать или нет. Этим вопросом задался лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

«Знаю одно – захотят, если будут верить и видеть, что Украина идет путем реформ и демократии. Что наша страна хоть и проблемная, но часть Европы, которая со временем станет надежным партнером, а не вечным просителем, которому нужно дать несколько миллиардов помощи, чтобы голодные и обнищавшие украинцы не штурмовали границы ЕС», - убежден политик.

Читайте такжеБельгия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Он заявляет, что это прекрасно понимают в нашей власти. Поэтому, делают все, чтобы получить ту самую финансовую помощь, которую можно разделить в ручном режиме, а не создать условия для захода на украинский рынок европейских компаний, которые принесут сюда технологии, рабочие места, поступления в бюджет. Ибо на самом деле второй вариант в стратегическом расчете намного выгоднее нашей экономике, чем кредиты МВФ.

«Поэтому, понятно, что чем слабее будет Украина, тем сильнее позиции будут у тех, кто хочет сорвать нашу евроинтеграцию. Настоящая борьба за наше европейское будущее происходит не в Брюсселе, не в Москве и не в Вашингтоне, а в самой Украине», - убежден.Балога.