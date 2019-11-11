Стефанчук рассказал о работе над законопроектами о референдумах и народовластии

По его словам, сегодня вышли на 7-8 законопроектов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозирует, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроекты о народовластии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады.

«Я хотел бы сообщить нашим коллегам, что мы активно работаем над завершением блока проектов законов, касающихся народовластия ... Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, которые, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятия решений и т.д., мы тоже разрабатываем. Я думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал», - сказал Стефанчук.

Кроме того, он не исключил, что сегодня будет «актуализирована конечная редакция замечаний относительно Избирательного кодекса».

«Я хотел бы попросить, чтобы в ближайшее время (сегодня уже будет, насколько я понимаю, актуализирована окончательная редакция замечаний относительно Избирательного кодекса), чтобы они нашли возможность - и Избирательный кодекс, как и обещал президент Украины, с открытыми списками, заработал в Украине» , - отметил первый заместитель председателя ВР.