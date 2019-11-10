У "Слуги народа" есть три кандидата на пост главы комитета ВР вместо Яременко

Председатель фракции Давид Арахамия считает, что Яременко должен покинуть эту должность.

У фракции «Слуга народа» есть три кандидатуры на должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую занимает Богдан Яременко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

Читайте такжеНовым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко

По его словам, завтра на заседании фракции Яременко обязан выразить свою позицию относительно скандальной ситуации вокруг него, а затем должно состояться голосование.

«Мое личное мнение заключается в том, что он должен уйти с председателя комитета. Он должен остаться в комитете, потому что он очень опытный дипломат. Но это вопрос этического характера, какое-то этическое наказание должно быть», - считает Арахамия.

Он убежден, что наказание не должно быть настолько жестким, как сложение мандата.

На вопрос, чью кандидатуру предложат на должность председателя комитета, Арахамия ответил: «Есть тройка кандидатов, потенциальных».

При этом он не назвал фамилий, только добавил, эти депутаты не догадываются, что являются кандидатами на должность председателя комитета.

Как сообщал УНИАН, 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

Сначала в комментарии журналистам Яременко заявил, что "это сфабрикованная переписка", которую он сделал с намерением выразить протест против того, что "кое-кто, кто называет себя журналистами, злоупотребляют".

31 октября он выступил с угрозами журналистам уголовной ответственностью за вмешательство в личную жизнь. С трибуны ВР Яременко извинился перед избирателями, своей фракцией и президентом Владимиром Зеленским. При этом депутат отметил, что жена не имеет к нему претензий, но претензии выдвигают "моралисты".

Он призвал не переживать за то, как он будет представлять парламент как председатель комитета.

1 ноября три фракции призвали снять Яременко с должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета ВР.