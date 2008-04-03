НАТО отложило Украину и Грузию до декабря (дополненная)

НАТО перенесло окончательное принятие решения относительно присоединения Украины и Грузии к Плану действий для членства в Альянсе на декабрь 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР сегодня на пресс-конференции.

При этом он отметил, что члены Альянса согласились, что в будущем Украина и Грузия станут членами НАТО.

По его словам, обе нации делают весомый вклад в операции Альянса. Кроме того, Альянс приветствует демократические реформы, которые проводятся в Украине и Грузии, и ПДЧ станет следующим шагом для этих стран для членства в будущем.

Я.СХЕФФЕР отметил, что НАТО-Украина и НАТО-Грузия вступают в период интенсивных политических контактов на высоком уровне для того, чтобы решить остающиеся для перехода к ПДЧ вопросы.

«Мы поручили министрам иностранных дел сделать оценку достигнутого прогресса к декабрю 2008 года. Министры иностранных дел будут наделены полномочиями для принятия решения относительно заявки Украины и Грузии», - отметил Я.СХЕФФЕР.

Как сообщалось, в декабре планируется заседание министров иностранных дел стран Альянса.