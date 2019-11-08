Зеленский назначил Нескоромного первым зампредседателя СБУ

Нескоромный сменил на этой должности Бухарева.

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и назначил на эту должность Дмитрия Нескоромного.

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Соответствующие указы №№ 823/2019 и 827/2019 от 8 ноября опубликованы на сайте главы государства.

Другим указом президент уволил Нескоромного с должности заместителя председателя СБУ.

Кроме того, Зеленский уволил Вадима Пояркова и Анатолия Дублика с должности заместителей председателя СБУ. В то же время президент назначил Владимира Горбенко заместителем председателя спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.