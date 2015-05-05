Польша направит в Украину группу полицейских для помощи в реформах

Как сообщает Польское радио со ссылкой на правительство Польши, в состав группы будет входить до 10 офицеров и сотрудников полиции.

Как отмечается, миссия EUAM (European Union Advisory Mission to Ukraine) – гражданская миссия, которая будет оказывать поддержку и консультировать представителей украинской стороны в вопросах реформ сектора безопасности на стратегическом уровне.

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«Создание миссии имеет целью поддержку реформ гражданского сектора безопасности в Украине, в том числе реформы правоохранительных органов. Задачей миссии будет обеспечение поддержки, в частности в планировании и реализации реформы сектора безопасности и реорганизации и реструктуризации служб безопасности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, создание контингента и участие польских сотрудников и офицеров полиции в рамках гражданской консультативной миссии «соответствует польским государственным интересам и является приоритетом, учитывая политический характер этой инициативы». Кроме того, согласно сообщению, «учитывая членство в Европейском Союзе и геополитическое расположение, участие Польши в поддержке реформ в Украине является необходимым».

Напомним, миссия ЕС по реформированию сектора безопасности (EUAM) начала свою работу в Украине 1 декабря 2014 года.

Штаб-квартира миссии будет находиться в Киеве, однако она будет работать также и в регионах. Миссия намерена разместить своих советников в украинских министерствах и ведомствах. Численность персонала составит 100 иностранных и 75 местных жителей. Бюджет составит 13,1 млн евро на первый год.

Мандат миссии рассчитан на 2 года.