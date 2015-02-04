Рада разрешила ЕС реформировать правоохранительные органы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ (№0003) проголосовали 272 народных депутата из 344 зарегистрированных в сессионном зале.

Министр иностранных дел Павел Климкин во время рассмотрения отметил, что эта сделка направлена на помощь в реформировании сектора безопасности Украины.

Так, законом ратифицировано соответствующее соглашение, подписанное 17 ноября 2014 года в Брюсселе, которое вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Как отмечается в информационной справке относительно Консультативной миссии, 22 июля 2014 года Советом ЕС по иностранным делам было принято решение о развертывании Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine (EUAM Ukraine).

Согласно решению, штаб Миссии будет базироваться в Киеве. Финансирование деятельности Миссии осуществляется за счет бюджета ЕС и добровольных взносов государств-членов и третьих стран. Мандат Миссии продлится 2 года.

Общий контроль за деятельностью КМЕС в Украине осуществляется комитетом ЕС по политике и безопасности, а текущее руководство - главой Миссии. Главой Миссии назначен Кальман Мижей, который в 2007-2011 годах был специальным представителем ЕС по вопросам Молдовы и отвечал за политику ЕС в отношении приднестровского урегулирования.

Пребывания и функционирования Миссии ЕС в Украине будет регулироваться Соглашением между Украиной и Евросоюзом относительно статуса Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине), которая является необходимым условием полноценного развертывания КМЕС в Украине, в частности приобретение помещения, транспортных средств, наем местного персонала, налаживание связи и т.д.

Цель миссии - усиление возможностей Украины в урегулировании кризиса путем реформирования правоохранительных органов с приоритетом на обеспечении верховенства права с целью восстановления доверия и поддержки населения; совершенствование системы управления правоохранительными органами с обеспечением демократического контроля.

Среди задач миссии - создание концептуальных рамок для планирования и реализации реформ по созданию действующих в правовом поле гражданских органов безопасности и правоохранительных органов; реорганизация и реструктуризация органов безопасности; обучение и оказание консультационной и консультативной помощи гражданским органам безопасности Украины в разработке обновленных стратегий, доктрин с последующей имплементацией всеобщих и связанных между собой реформ; налаживание координации между правоохранительными органами, судебной системой, органами безопасности и охраны границы, оборонными структурами.

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В то же время миссия не будет заниматься реформированием в сфере обороны, поскольку этим направлением занимается НАТО. Однако для выполнения функции координации деятельности секторов безопасности и обороны в миссии ЕС будут работать советники по вопросам обороны.

Среди направлений деятельности - предоставление центральным органам власти консультаций на стратегическом уровне, по вопросам выработке стратегий и доктрин в секторе безопасности; поддержка развития антикоррупционной стратегии, включая помощь украинской власти в противодействии коррупции и формировании процесса контроля. На всех направлениях будет предоставляться особое внимание противодействию коррупции и обеспечению прав человека.

На начальной стадии полевые офисы Миссии будут расположены в ключевых регионах, в частности, Одессе, Харькове, Львове и др. Команды инструкторов будут выезжать в регионы.

Миссия будет проходить в три этапа. Первый этап - всеобъемлющее планирование реформы гражданского сектора безопасности, выработки стратегии реформирования, формирование "дорожной карты" и Плана имплементации реформ, начало их реализации. Продолжительность (первичный мандат) - до 2-х лет.

Второй этап - имплементация реформ, подготовленных на I этапе по всей территории страны, обучение и консультирование на центральном и местном уровнях. Продолжительность - в зависимости от результатов деятельности полевых офисов, количество которых, при необходимости, будет увеличиваться.

Третий этап - модернизация системы подготовки и обучения, укрепления способности структур сектора безопасности продолжать дальнейшие реформы в контексте демократической подотчетности. Продолжительность - 2 - 4 года (в случае успеха I - II этапов).

Точное количество персонала будет определяться дальнейшим оперативным планированием. Предполагается, что в персональный состав КМЕС будет насчитывать около 100 иностранных экспертов в области правоохранительной деятельности, правосудия, защиты прав человека и т.д. Ориентировочное количество международного персонала: стратегические советники, которые будут находиться в Киеве - до 40 человек; полевые офисы - около 10 человек на область; тренировочные команды - до 10 человек по каждому направлению подготовки.

Предполагается также привлечение местного персонала (водители, переводчики, административный персонал) с местного рынка труда на конкурсной основе.

На финансирование деятельности Миссии из бюджета Общей внешней политики и политики безопасности (ОВППБ) выделено 13,1 млн евро.

Для обеспечения физической безопасности зданий и персонала Миссии будут привлекаться правоохранительные органы Украины.

Персонал КМЕС в Украине может носить национальную униформу или гражданскую одежду с отличительной идентификацией КМЕС в Украине.