В Украине начинает работу миссия ЕС по реформе сектора безопасности

Как сообщает представительство ЕС в Украине, миссия была создана в соответствии с решением Совета ЕС от 22 июля 2014 года по просьбе украинской власти, передает "ЕвроПравда". Фаза планирования работы миссии завершилась 15 сентября, соглашение о ее статусе было подписано 17 ноября.

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Как отмечается, EUAM является невооруженной гражданской миссией, которая не будет иметь исполнительных полномочий.

Она будет оказывать поддержку и консультирование украинским деятелям по вопросам реформы сектора безопасности на стратегическом уровне.

Деятельность миссии будет охватывать все законодательство, в том числе о прокуратуре и судах, а также правоохранительных органах, без учета оборонного сектора.

Однако, как отмечается, тесное сотрудничество по вопросу реформирования оборонного сектора будет иметь важное значение для обеспечения единства усилий и согласованности действий.

Штаб-квартира миссии будет находиться в Киеве, однако она будет работать также и в регионах. Миссия намерена разместить своих советников в украинских министерствах и ведомствах. Численность персонала составит 100 иностранных граждан и 75 местных жителей. Бюджет составит 13,1 млн евро на первый год.

Первоначальный мандат миссии рассчитан на 2 года.