Беспилотник снял Донецкий аэропорт: взлетная полоса уцелела (видео)

09:53, 05 мая 2015
Политика
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В сети появилось видео взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта.

По словам совладельца издания Insider Алексея Тамразова, видео снято 30 апреля 2015 года.

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"30 апреля 2015 года мы облетели донецкий аэропорт (кто-то пытался попасть в БПЛА из автомата на 600 метрах, слышно на видео с 2:15) и не нашли "полностью выведеной из строя взлетно-посадочной полосы", - написал Тамразов на своей странице в Фейсбуке.

30 апреля 2015 года мы облетели донецкий аэропорт (кто-то пытался попасть в бпла с автомата на 600 метрах, слышно...

Posted by Алексей Тамразов on 3 мая 2015 г.

На видео видно, что взлетная полоса с высоты выглядит относительно целой, но кое-где на ней видны следы от снарядов.

Ранее штаб АТО сообщал, что в результате боев взлетно-посадочная полоса Донецкого аэропорта полностью выведена из строя.

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