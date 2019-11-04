Зеленский встретится с президентом Эстонии в конце ноября

Сегодня Киев посетил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Президенты Эстонии и Украины Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский встретятся в конце ноября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

Рейнсалу отметил положительную тенденцию развития двусторонних отношений между двумя странами. По его убеждению, эти двусторонние связи "безоблачны".

Он отметил, что также существует много направлений, по которым Эстония и Украина могут улучшить двустороннее сотрудничество.

"И это то, что должно произойти во время встречи наших президентов, которая состоится в конце ноября", - заявил Рейнсалу.

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года Кальюлайд посетила Украину. Тогда она заявила, что Эстония будет постоянно напоминать на международной арене, что с оккупацией Россией Крыма и войной на Донбассе нельзя соглашаться.

Ранее сообщалось, что Зеленский планировал в октябре посетить Эстонию с целью ознакомления с опытом модернизации управления и внедрения діджиталізації.