Посольство Израиля в Украине возобновило работу на 25 дней, пока будет решаться вопрос финансирования работы дипломатов

Суд в Израиле заставил дипломатов приостановить забастовку, начатую из-за сокращения Министерством финансов расходов на осуществление их деятельности, и дал сторонам 25 дней для переговоров.

Посольство Израиля в Украине заявляет, что возобновило свою работу в Киеве на период 25 дней, пока будет решаться вопрос финансирования работы дипломатов.

Об этом говорится в официальном комментарии посольства, предоставленном эксклюзивно агентству УНИАН.

В частности, в Посольстве подчеркнули, что это была вынужденная забастовка, из-за действий чиновников Министерства финансов Израиля.

"Она произошла из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, действовавший на протяжении нескольких десятилетий", - говорится в комментарии.

"Мы боремся за свой статус, за свое профессиональное будущее и выживание израильской дипломатической службы. Мы были вынуждены закрыть все посольства по всему миру, поскольку нам было отказано в базовой финансовой основе, служившей для надлежащего выполнения нашей работы", - подчеркнули израильские дипломаты.

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При этом они отметили, что суд предоставил 25 дней на решение вопроса финансирования дипломатической службы.

"Вчера (31 октября) в Иерусалиме Суд по трудовым спорам временно приостановил нашу забастовку и дал сторонам 25 дней для переговоров", - сообщили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Министерство иностранных дел Израиля в связи с нарушением долгосрочных соглашений с сотрудниками МИД закрыло все посольства, в том числе в Украине. В частности, спор длился с Министерством финансов из-за сокращения выплат израильским дипломатам за рубежом и касался широкого спектра расходов, начиная от организации мероприятий в резиденциях послов до транспортных расходов.

Издание The Times of Israel сообщило, что дипломаты и военные атташе уже давно жаловались на низкие зарплаты, но Минфин намерен изменить способ возмещения расходов, что значительно ударит по дипломатам.