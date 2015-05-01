Милиция под давлением отпустила задержанных, напавших на акцию анархистов (видео)

Видеозапись происшествия опубликовало Громадське ТБ.

На видео видно задержание нескольких лиц, которые, как сообщают журналисты, принимали участие в попытке нападения на анархистов. Затем подошли неизвестные мужчины (как пишет Громадське, они приехали на автомобиле BMW X5, с наклейкой «Правый сектор» вместо номера государственной регистрации), оттеснили милиционеров и забрали задержанных, которые представились "автономными националистами".

Задержанные пожаловались, что милиция "вяжет нормальных пацанов".

В МВД тем временем сначала отрицали, что кого-то задерживали и отпускали, а затем сообщили, что "доставили нескольких лиц с неадекватным поведением в Подольское райуправление столичной милиции для проверки. После установления личности каждого из мужчин, они были отпущены".

Читайте такжеНа анархистов в Киеве напали "автономные националисты" (фото)Сегодня около 150 активистов левых движений, ЛГБТ-сообществ и анархистов прошли по улицам Подола. Они протестовали против социальной политики властей и призывали к солидарной борьбы с эксплуатацией и угнетением.

В сквере возле кинотеатра «Октябрь» активисты организовали небольшой митинг, на котором призывали всех трудящихся присоединиться к солидарной борьбе с «антисоциальным Трудовым кодексом».

По окончании митинга, когда колонна организованно оставляла сквер, на улице Константиновской на них напала группа из 20-30 молодых людей, которые назвали себя «автономными националистами».

Милиции удалось предотвратить драку между двумя группами.