Криклий о восстановлении Донбасса: украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию

Как отметил министр, страна-агрессор должна вернуть захваченные территории и выплатить репарации.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что восстановление оккупированной части Донбасса не ляжет на плечи украинцев.

Об этом он заявил в эфире токшоу «Право на власть» на телеканале «1+1», передает ТСН.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», – сказал министр.

Читайте такжеВ Украине хотят построить четыре платные дорогиПо словам Криклия, правительство имеет намерения восстанавливать только подконтрольную часть региона. Для этого в Кабмине планируют привлечь инвесторов. Министр утверждает, что уже есть крупные компании, которые готовы вкладывать, в том числе в инфраструктурные проекты.

«А пока наша задача – обеспечивать связь с гражданами, которые верят в успех Украины. Мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины, но и аннексированного Крыма», – сказал Криклий.

Как ранее сообщал УНИАН, Криклий назвал дороги, которые начнут ремонтировать в следующем году.