Министр инфраструктуры назвал дороги, которые начнут ремонтировать в следующем году

На 2020 год правительство наполовину увеличило финансирование на восстановление дорог на востоке Украины.

Новое правительство обещает отремонтировать в следующем году еще больше дорог.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Один из последних примеров - дорога от Запорожья до Мариуполя. Она там появилась как раз перед проведением в Мариуполе инвестиционного форума.

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"В следующем году таких дорог, как на Мариуполь, должны быть десятки", - заверил Криклий.

На 2020 год правительство увеличило наполовину финансирование на восстановление дорог на востоке Украины. С весны начнут строить и другие автомагистрали: Черкассы-Умань, Стрый-Львов, дороги на Кропивницкий, Николаев и Кривой Рог.

Также чиновники уже нашли партнеров для строительства первой платной автотрассы – новой кольцевой дороги в Киеве.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог Львов-Стрый, Киев, Белая Церковь, Львов-Тернополь и Львов-Краковец, а также портов, аэропортов и вокзалов.