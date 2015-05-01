Порошенко хочет создать краткосрочные командные курсы для подготовки младших офицеров

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

”На следующей неделе я обращусь в Верховную Раду и Министерство обороны для того, чтобы создать краткосрочные командные курсы подготовки младших офицеров, где через несколько месяцев интенсивных учений эти бойцы, которые имеют огромный боевой опыт и очень хорошо себя зарекомендовали в бою... имели возможность закончить курсы и получить первое офицерское звание младших лейтенантов”, - сказал Порошенко.

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