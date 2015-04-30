Во время четвертой волны мобилизации каждый восьмой был добровольцем - Порошенко



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.

«Значительная, львиная часть добровольцев воюет в ВСУ. Только во время четвертой волны мобилизации каждый восьмой мобилизованный был добровольцем. Это большая армия добровольцев, которая с оружием в руках защищает Украинское государство”, - отметил президент.

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Порошенко подчеркнул, что ”добровольцы и волонтеры - они сыграли чрезвычайно важную роль на начальном этапе войны, когда Украина фактически не имела своих Вооруженных сил”.

”Мы чрезвычайно благодарны. Это были тяжелые времена, и они приняли на себя первый удар”, - отметил Порошенко.

”Добровольческие батальоны. Действительно в начале их количество было очень большим. И поставленную задачу для того, чтобы обеспечить единое и эффективное командование и координацию действий всех военных подразделений - был предложен план, когда каждому было предложено влиться в ряды ВСУ, Национальной гвардии, подразделений Министерства внутренних дел и др. Вся эта программа блестяще реализована. И славные добровольческие подразделения... они интегрированы к силовому или оборонному подразделению и очень эффективно воюют, защищают или выполняют другую задачу, которая ставится командованием. Осталось одно подразделение. Одно. Я считаю, что процесс происходил очень положительно ... Начался тот же процесс, как в других подразделениях, - с интеграции”, - сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что этот процесс будет продолжен.