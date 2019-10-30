Зеленский: называть всех жителей оккупированного Донбасса "сєпарами" – неправильно

Украинское информационное поле «заминировано» агрессией, гневом и манипуляциями, предупредил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить, что жители оккупированных боевиками районов Донбасса – украинские граждане, и вешать на них «ярлыки» нельзя.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, такое заявление Зеленский сделал во время выступления на «Форуме единства» в Мариуполе Донецкой области.

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«Если действенная гуманитарная политика – это задача в первую очередь государства, то информационная политика – общий вызов и совместная ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей», – подчеркнул он.

Президент констатировал, что сегодня крупные медиа почти не касаются темы Крыма, он исчез из информационной повестки дня СМИ. В то же время, упоминания о людях на неподконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо.

«Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемых ЛНВ, ДНР – без исключения называют «сепарами», а в официальной риторике уже стало нормой говорить «жители». «Жители временно оккупированных территорий». И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим «граждане Украины». Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать», – подчеркнул Зеленский.

«Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречается гнев, агрессия, риторика, иногда переполненная ненавистью. По моему мнению, всему обществу, нам, следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Здраво. Без лишних эмоций и лозунгов», – указал Президент.

Напомним, 28 октября на заседании Согласительного совета первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что во фракции «Слуга народа» намерены обратиться к правоохранителям из-за высказываний народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софии Федины относительно президента Зеленского в видео на YouTube.

София Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой организовали видеотрансляцию, в котором резко раскритиковали манеру общения Зеленского с ветеранами в поселке Золотое, где планируется разведение войск, и обсуждали возможность покушения на его жизнь. Президентская фракция такую риторику считает угрозами.