"Слуги народа" заблокировали трибуну Рады и требуют наказать "за госизмену" нардепа Федину (фото, видео)

Нардепы заблокировали трибуну в ВР и требуют наказать их коллегу - депутата "Европейской солидарности" Софию Федину - за государственную измену. Депутаты считают, что в этой ситуации должны совместно разобраться ВР, правоохранители и общество.

Во фракции "Слуга народа" подчеркивают необходимость разобраться с ситуацией относительно высказываний в адрес президента.

Как передает корреспондент УНИАН, к трибуне в сессионном зале Верховной Рады вышел депутат от фракции "СН" Никита Потураев в сопровождении всех присутствующих депутатов фракции.

Говоря о ситуации, которая произошла на днях относительно высказываний в адрес президента, Потураев заметил, что в сегодняшнем выступлении депутата от "Европейской солидарности", экс-президента Украины Петра Порошенко не было ни слова о неприемлемости той ситуации. "Пока что выполняется план разжигания ненависти в обществе", - заявил Потураев.

"Это что: видеомнение и свобода слова, когда публично звучат призывы к мятежу, к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства? Может, это действительно право на свою позицию и право на ее выражение. А возможно, это государственная измена", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что парламент должен разобраться с этой ситуацией вместе с правоохранительными органами и обществом.

"Мы должны дать оценки таким призывам. Поэтому мы, как фракция, вчера начали сбор подписей, которыми мы обращаемся в правоохранительные органы", - сказал представитель "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, 28 октября на заседании Согласительного совета первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что во фракции «Слуга народа» намерены обратиться в правоохранительные органы из-за высказывания народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Софит Федины в отношении президента Зеленского в видео на YouTube.

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что фракция обращается в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли в высказываниях Федины «призывы или не призывы, а какое-то ее мнение относительно того, что может случиться с президентом, если он так будет себя вести».

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В то же время сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Facebook: «Сегодня «Слуги» начали публичную травлю Софии Федины. Пугают регламентным, собирают подписи, обращаются в правоохранительные органы». Она отметила, что «при этом никто из них не осудил публично своего же «Слугу» Евгения Шевченко за откровенно сепаратистские заявления на российских пропагандистских шоу, где он обзывал фашистами участников протестных акций и целовался с боевиками».

Напомним, София Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой организовали видеотрансляцию, в которой резко раскритиковали манеру общения Зеленского с ветеранами в поселке Золотое, где планируется разведение войск, и обсуждали возможность покушения на его жизнь. Президентская фракция такую ​​риторику считает угрозами.