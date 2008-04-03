НАТО не даст Украине и Грузии зеленый свет?

Страны-члены Альянса, по состоянию на вечер среды, не смогли достичь соглашения о предоставлении Грузии и Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), получение которого считается одним из ключевых этапов для стран, желающих быть принятыми в эту организацию, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Официальный представитель Североатлантического альянса Джеймс Аппатуртай (James Appathurai) высказал предположение, что на саммите НАТО в Бухаресте решение по предоставлению ПДЧ Украине и Грузии принято не будет.

"Мнения разделились, - заявил Аппатуртай. - Некоторые страны высказались за немедленное предоставление ПДЧ Украине и Грузии, а некоторые сочли, что время для таких шагов еще не пришло". Против предоставления ПДЧ двум бывшим странам СССР, уточняет AP, выступили Франция и Германия. В поддержку этого решения высказались США и Канада.

В отличие от Украины и Грузии, вопрос о приглашении в НАТО Албании и Хорватии у участников саммита противоречий не вызвал. Двум этим балканским странам будет предложено присоединиться к Альянсу, сообщил Аппатурай.

Предполагалось, что вступить в НАТО предложат еще одной балканской стране - Македонии, рассказал в среду вечером официальный представитель Альянса Джеймс Аппатурай (James Appathurai), однако против такого решения выступила Греция. При этом он подчеркнул, что вопрос о Македонии все еще находится в процессе обсуждения и не исключено, что в ближайшее время эта страна все же получит приглашение присоединиться к Альянсу.

Трехдневный саммит НАТО открылся 2 апреля в столице Румынии - Бухаресте.