БЮТ инициирует перевыборы в Кировограде

Депутаты самой фракции БЮТ в Кировоградском городском совете уже в следующий понедельник передадут в Верховную Раду обращение о необходимости перевыборов городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель руководителя фракции Иван МАРКОВСКИЙ.

По его словам, для этого депутаты уже подготовили необходимые документы и решения судов.

Как отмечается в заявлении фракции, распространенной среди журналистов, городской председатель Кировограда Владимир ПУЗАКОВ и его команда превратили заседание совета в балаган.

«Городской председатель не может обеспечить порядок в зале, постоянно нарушает регламент, что влечет принятие сомнительных решений. Безосновательно регистрирует 4-х бывших депутатов, исключенных из партии, что дает основания считать сессии при их участии нелегитимными. Имеет место применение административного ресурса, давления и шантажа депутатов», - говорится в заявлении.

Год назад именно фракция БЮТ в горсовете отстаивала легитимность избрания В.ПУЗАКОВА городским председателем Кировограда.