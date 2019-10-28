Кабмин одобрил назначение глав пяти ОГА

На выездном заседании правительства в Мариуполе также был принят еще ряд кадровых решений.

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых вопросов и согласовал назначение нескольких председателей областных государственных администраций. Как сообщила пресс-служба правительства, решение принято на выездном заседании в Мариуполе Донецкой области. Читайте такжеСкандальный замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк подал в отставку Правительство назначил Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта. Временно возложено исполнение обязанностей главы Государственного агентства водных ресурсов Украины на Михаила Хорева. Кроме этого правительство согласовало назначение председателями ОГА: Волынской - Юрия Погуляйко; Полтавской - Олега Синегубова; Сумской - Инну Пащенко; Хмельницкой - Дмитрия Габинета; Черновицкой - Сергея Осачука. Уволен заместитель главы Министерства развития общин и территорий – Эдуард Кругляк, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, глава Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко. Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышева главой Киевской областной государственной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter