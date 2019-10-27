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Разумков надеется, что информация о якобы подкупе депутатов не подтвердится

20:00, 27 октября 2019
Политика
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Разумков не видит оснований утверждать, что фракция «Слуга народа» разваливается / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

«Надеюсь, что эта информация не подтвердится», - сказал Разумков.

При этом, отметил он, что если все же подтвердится, то «должно быть наказание. И на это не должен влиять Разумков, Смаглюк (речь идет о народном депутате Ольге Василевской-Смаглюк - УНИАН), Дубинский, Гетьманцев, Арахамия, Корниенко (речь идет о депутатах из фракции «Слуга народа») или кто-то другой».

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По его словам, «должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы, и если будет доказано, и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить - виновен человек или не виновен».

Разумков выразил надежду, что сегодня наконец-то есть возможность создать условия, чтобы «суд не оглядывался на то, от какой политической силы, от какой фракции, с кем связана та или иная личность».

Спикер парламента на сегодняшний день не видит оснований утверждать, что фракция «Слуга народа» разваливается.

«Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодняшний день в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии», - отметил он и добавил, что одна из таких дискуссий - ситуация с прохождением полиграфа.

Разумков критически высказался о прохождении полиграфа в прямом эфире: «Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж».

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Теги: #депутаты#Верховная Рада#Дмитрий Разумков