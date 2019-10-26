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Президент Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА (фото)

15:54, 26 октября 2019
Политика
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Президент назначил Гайдая председателем Луганской облгосадминистрации / фото president.gov.ua

Текст соответствующего указа №767/2019 от 25 октября обнародован сегодня на сайте главы государства.

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Другим своим указом №766/2019 президент освободил Виталия Комарницкого от должности председателя Луганской ОГА.

Как сообщал УНИАН, Комарницкий возглавлял Луганскую облгосадминистрацию с 5 июля.

Сергей Гайдай - уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VII созыва, бывший председатель Мукачевской районной государственной администрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.

Гайдай возглавил Луганскую ОГА / фото ua-reporter.com

9 октября Кабмин согласовал назначение новых глав Одесской и Тернопольской областных администраций. Тогда же в сообщении правительства речь шла о назначении Кучера главой Харьковщины, но впоследствии упоминание о нем убрали.

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Теги: #Луганская ОГА#Владимир Зеленскийпогода в Луганске