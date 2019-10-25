Депутаты Киевсовета просят уволить Кличко из КГГА и дать "зеленый свет" досрочным выборам

Авторы письма напомнили, что Кабмин в сентябре направил президенту представление об увольнении Кличко, однако оно все еще остается без ответа.

Депутаты Киевского городского совета подготовили открытое письмо к президенту, премьеру и председателю Верховной Рады, в котором просят уволить Кличко с должности председателя КГГА и внести в повестку дня заседания Рады вопрос о проведении досрочных выборов депутатов КМР.

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Текст письма опубликовали в Facebook депутаты КМР Илья Сагайдак и Сергей Гусовский. По словам Сагайдака, к настоящему моменту письмо поддержали 18 депутатов.

«Мы убеждены, что именно Киев должен стать примером очищения и обновления власти по всей стране. Именно поэтому мы обращаемся к вам с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию, выполнить возложенные на вас законом обязательства, чтобы ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице», – говорится в документе.

Авторы письма напомнили, что 4 сентября Кабинет министров направил президенту представление на увольнение Виталия Кличко с должности Главы КГГА, однако по неизвестным причинам оно все еще остается не рассмотренным.

Упоминается и о том, что киевский городской голова Виталий Кличко еще в сентябре 2019 года своим письмом лично обратился к Верховной Раде Украины относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначении внеочередных выборов. Это представление также остается нерассмотренным.

В связи с этим депутаты просят рассмотреть упомянутые представления:

«[Просим] рассмотреть представление Кабинета министров Украины от 4 сентября 2019 года об увольнении Кличко В.В. с должности Председателя Киевской городской государственной администрации и принять соответствующее решение»

«Включить в повестку дня ближайшего заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства вопрос рассмотрения письма Киевского городского головы КличкоВ.В. относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета.

После обработки письма Киевского городского головы Кличко В.В. относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначения внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета комитетом Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, безотлагательно инициировать внесение изменений в повестку дня пленарного заседания второй сессии Верховной Рады Украины VIII созыва относительно включения указанного вопроса», – говорится в письме.

Сейчас письмо поддержали, кроме Гусовского и Сагайдака, депутаты КМР Сергей Башлаков, Максим Борозенец, Леонид Антоненко, Анна Сандалова, Сергей Харчук, Юлия Лобань, Юрий Вахель, Константин Богатов, Наталья Шульга, Людмила Березницкая, Андрей Таранов, Алексей Руденко, Дмитрий Стрижов и Вадим Онуфрийчук.

Ранее народный депутат Украины от «Слуги народа» Александр Ткаченко заявил, что в политсиле будут инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киевского городского совета.