Отдельное внимание собеседники акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан обсудил с послами G7 приоритеты проведения экономических реформ и сотрудничество с международными партнерами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив провели встречу с послами стран G7 в Офисе президента.

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Отмечается, что собеседники обсудили сотрудничество с международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине. Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах по инициативам, направленным на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК «Нафтогаз Украины» (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

«Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какие бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам», - говорится в сообщении.