В Киеве попрощались с погибшим в катастрофе экс-министром Кутовым (фоторепортаж, видео)

Как можно увидеть на фото, гроб с Кутовым не открывали во время церемонии прощания с ним.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter