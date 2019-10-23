В Киеве попрощались с погибшим в катастрофе экс-министром Кутовым (фоторепортаж, видео)
В Киеве прошла церемония прощания с погибшим 21 октября в результате авиакатастрофы в Полтавской области экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым.
Прощание проходило с 10:00 до 12:00 в Киеве, в Клубе Кабинета министров Украины по вул. Институтской, 7.
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Как сообщал УНИАН, 21 октября в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
По факту падения вертолета полиция открыла производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК.
Справка. Тарас Кутовой родился в 1976 году в Полтавской области. Был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана.