Аваков: Пожар возле ЧАЭС остановили за 5 км до могильников отходов

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"К вечеру ветер прекратился и можно быстро локализовать ситуацию вокруг ключевых очагов огня. Возникло обоснованное подозрение в умышленном поджоге: поскольку есть очаги в нескольких местах по обе стороны реки" , - написал Аваков.

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Министр сообщил, что в районе пожара усилили патрули подняли по тревоге Нацгвардии и подразделения МВД.

Он добавил, что "такого пожара не было с 1992 года - до станции около 20 км, а вот до могильников отходов около пяти".

Радиоактивный фон в норме.

"Сейчас оснований для испуга и паники нет. Взяли под контроль", - резюмировал Аваков.