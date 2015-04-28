Аваков: Пожар возле ЧАЭС остановили за 5 км до могильников отходов
По состоянию на 22:00 пожарные повторно сбили верхнее пламя пожара в зоне отчуждения ЧАЭС до наступления темноты.
Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"К вечеру ветер прекратился и можно быстро локализовать ситуацию вокруг ключевых очагов огня. Возникло обоснованное подозрение в умышленном поджоге: поскольку есть очаги в нескольких местах по обе стороны реки" , - написал Аваков.
Читайте такжеБолее 200 спасателей и 35 единиц техники задействованы в ликвидации пожара под Чернобылем - Шкиряк
Министр сообщил, что в районе пожара усилили патрули подняли по тревоге Нацгвардии и подразделения МВД.
Он добавил, что "такого пожара не было с 1992 года - до станции около 20 км, а вот до могильников отходов около пяти".
"Сейчас оснований для испуга и паники нет. Взяли под контроль", - резюмировал Аваков.