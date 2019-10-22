Рябошапка хочет разорвать "неформальные альянсы" полиции, прокуроров и судей

Руслан Рябошапка отметил, что сейчас ГПУ нацеливает прокуратуру в регионах на борьбу с так называемыми "местными феодалами".

Одной из целей реформы прокуратуры является необходимость разорвать так называемые "неформальные альянсы" полиции, прокуроров и судей в регионах Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает zn.ua.

"Мы знаем, что в районах существуют неформальные альянсы между руководителями полиции, прокуратуры и судьями. И их чрезвычайно трудно разорвать - только если часть этого альянса выпадает. Когда прокуратура - центральный элемент этой "криминальной юстиции" - не будет составляющей этой организации, то, я думаю, мы сможем разорвать эти вещи", - заявил генпрокурор.

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При этом, отметил он, сейчас ГПУ нацеливает прокуратуру в регионах на борьбу с так называемыми "местными феодалами".

"Я встречаюсь с прокурорами областей и всегда говорю, что у вас есть те, кого называют местными феодалами. Найдите их и сделайте так, чтобы люди их больше не боялись... Нужно обеспечить изменения всей правоохранительной системы и сделать так, чтобы таких феодалов-князьков в районах или областях не было", - добавил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, ранее Рябошапка опроверг наличие давления со стороны президента и его офиса на работу Генпрокуратуры.