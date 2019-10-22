Рябошапка отрицает давление президента и его офиса на Генпрокуратуру

По словам Руслана Рябошапки, сейчас ГПУ "пытается работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований".

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает давление президента и его офиса на работу ведомства.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает НВ.

"Единственное давление, которое сейчас чувствует генеральная прокуратура, так же как и другие органы уголовной юстиции, это потребность общества и стремление общества к восстановлению справедливости. И собственно это единственное что влияет на нас, и то, что заставляет нас работать эффективнее", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас ГПУ "пытается работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований".

Читайте такжеДело Гладковского "имеет определенные связи" с Пашинским - Рябошапка

"Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно. Тем более, мы видим, что органы пытаются работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований и я не исключаю, что вскоре мы также сможем увидеть, что к ответственности привлекаются, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силе", - сказал он.

Рябошапка также отметил, что ГПУ проводит проверку в отношении одного из народных депутатов (из фракции Слуга народа Вячеслава Медяника - ред) и в ближайшее время проинформирует о результатах этой проверки.

Как сообщали некоторые СМИ, 16 октября журналисты в парламенте сфотографировали переписку в мессенджере Медяника с мужчиной, который просил оказать содействие в каких-то делах в Генпрокуратуре. В частности, в переписке упоминается фамилия заместителя генпрокурора Виктора Трепака, а также употребляются слова "сахар" и "океан".