В "Слуге народа" отреагировали на "пойманную" камерами переписку их нардепа (фото)

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что во фракции заслушают Вячеслава Медяника и проверят его версию событий.

Во фракции "Слуга народа" проведут внутреннее расследование по содержанию переписки их депутата Вячеслава Медяника, которую зафиксировали журналисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос по поводу информации о скандальной переписке Медяника.

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«Мы завтра будем проводить внутреннее расследование этого инцидента. Затем: у него есть версия, что это какая-то информация, там какие-то хищения сахарного имущества на какую сумму. У него есть какая-то своя версия, и мы хотим эту версию, во-первых, заслушать, во-вторых, - проверить и верифицировать ... », - отметил Арахамия.

Он добавил, что в случае, «если это так, как она сейчас выглядит в СМИ, тогда будем выносить на комитет по этике».

Как сообщали некоторые СМИ, 16 октября журналисты в парламенте сфотографировали переписку в мессенджере Медяника с мужчиной, который просил оказать содействие в каких-то делах в Генпрокуратуре. В частности, в переписке упоминается фамилия заместителя генпрокурора Виктора Трепака, а также употребляются слова «сахар» и «океан».