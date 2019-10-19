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Более двух десятков служб: Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

05:15, 19 октября 2019
Политика
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Зеленский своим указом утвердил структуру СНБО / фото УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым утверждена структура ведомства. Документ №764/2019 опубликован на сайте главы государства 18 октября. Согласно указу Зеленского, в СНБО входят:

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  • секретарь;
  • первые заместители секретаря;
  • заместители секретаря;
  • руководитель Аппарата;
  • первый заместитель руководителя Аппарата;
  • заместители руководителя Аппарата;
  • Служба секретаря;
  • Служба по вопросам внешней безопасности;
  • Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
  • Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
  • Служба по вопросам военной безопасности;
  • Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
  • Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
  • Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
  • Служба по вопросам экономической безопасности;
  • Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
  • Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
  • Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
  • Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
  • Служба Главного ситуационного центра;
  • Служба организационного обеспечения;
  • Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
  • Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
  • Служба по правовым вопросам;
  • Финансовая служба;
  • Служба управления персоналом;
  • Служба режимно-секретной работы;
  • Служба координационной и административной работы. 

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с настоящим документом.

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Теги: #РНБО#Владимир Зеленский