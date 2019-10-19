Более двух десятков служб: Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
05:15, 19 октября 2019Политика
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Кроме секретаря СНБО и его заместителей, в состав ведомства входят Аппарат, с руководителем и заместителями.
Зеленский своим указом утвердил структуру СНБО / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым утверждена структура ведомства. Документ №764/2019 опубликован на сайте главы государства 18 октября. Согласно указу Зеленского, в СНБО входят:
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- секретарь;
- первые заместители секретаря;
- заместители секретаря;
- руководитель Аппарата;
- первый заместитель руководителя Аппарата;
- заместители руководителя Аппарата;
- Служба секретаря;
- Служба по вопросам внешней безопасности;
- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Служба по вопросам военной безопасности;
- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;
- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- Служба по вопросам экономической безопасности;
- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- Служба Главного ситуационного центра;
- Служба организационного обеспечения;
- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- Служба по правовым вопросам;
- Финансовая служба;
- Служба управления персоналом;
- Служба режимно-секретной работы;
- Служба координационной и административной работы.
Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с настоящим документом.
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