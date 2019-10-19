Более двух десятков служб: Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Кроме секретаря СНБО и его заместителей, в состав ведомства входят Аппарат, с руководителем и заместителями.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым утверждена структура ведомства. Документ №764/2019 опубликован на сайте главы государства 18 октября. Согласно указу Зеленского, в СНБО входят: Читайте такжеЗеленский обновил состав СНБО: ввел заместителя главы СБУ, руководителя разведки и вывел Данилюка секретарь;

первые заместители секретаря;

заместители секретаря;

руководитель Аппарата;

первый заместитель руководителя Аппарата;

заместители руководителя Аппарата;

Служба секретаря;

Служба по вопросам внешней безопасности;

Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;

Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;

Служба по вопросам военной безопасности;

Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;

Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса;

Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;

Служба по вопросам экономической безопасности;

Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;

Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;

Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;

Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;

Служба Главного ситуационного центра;

Служба организационного обеспечения;

Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;

Служба по правовым вопросам;

Финансовая служба;

Служба управления персоналом;

Служба режимно-секретной работы;

Служба координационной и административной работы. Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с настоящим документом.

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