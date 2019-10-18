Рябошапка поручил провести проверку скандальной переписки депутата Медяника

Он намекнул, что в дальнейшем переписки депутатов могут касаться «сухарей»

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил провести проверку переписки народного депутата от «Слуги народа» Вячеслава Медяника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал в эфире программы «Право на власть».

«В той же переписке написано, что ситуация, которая существовала раньше, когда был «свой» прокурор, который занимался конкретными делами и решал конкретные вопросы, то этой ситуации сегодня уже не существует в прокуратуре», - отметил Рябошапка.

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На вопрос, с кем переписывался Медяник, генпрокурор отметил: «Он переписывался с бизнесменом. Но он пытался выяснить решить эти вопросы с одним из моих заместителей, который его не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом».

Рябошапка сообщил: «Я уже поручил провести проверку этого факта, выяснить, есть ли достаточно данных для того, чтобы его внести в Единый государственный реестр досудебных расследований».

В то же время, он обратился к народным депутатам: «Если такие переписки относительно сахара будут вестись и дальше, то я не исключаю, что следующие переписки просто будут относительно сухарей».

Как сообщали некоторые СМИ, 16 октября журналисты в парламенте сфотографировали переписку в мессенджере Медяника с мужчиной, который просил оказать содействие в каких-то делах в Генпрокуратуре. В частности, в переписке упоминается фамилия заместителя генпрокурора Виктора Трепака, а также употребляются слова «сахар» и «океан».