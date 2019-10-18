Рябошапка поручил провести проверку скандальной переписки депутата Медяника
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил провести проверку переписки народного депутата от «Слуги народа» Вячеслава Медяника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал в эфире программы «Право на власть».
«В той же переписке написано, что ситуация, которая существовала раньше, когда был «свой» прокурор, который занимался конкретными делами и решал конкретные вопросы, то этой ситуации сегодня уже не существует в прокуратуре», - отметил Рябошапка.
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На вопрос, с кем переписывался Медяник, генпрокурор отметил: «Он переписывался с бизнесменом. Но он пытался выяснить решить эти вопросы с одним из моих заместителей, который его не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом».
Рябошапка сообщил: «Я уже поручил провести проверку этого факта, выяснить, есть ли достаточно данных для того, чтобы его внести в Единый государственный реестр досудебных расследований».
В то же время, он обратился к народным депутатам: «Если такие переписки относительно сахара будут вестись и дальше, то я не исключаю, что следующие переписки просто будут относительно сухарей».
Как сообщали некоторые СМИ, 16 октября журналисты в парламенте сфотографировали переписку в мессенджере Медяника с мужчиной, который просил оказать содействие в каких-то делах в Генпрокуратуре. В частности, в переписке упоминается фамилия заместителя генпрокурора Виктора Трепака, а также употребляются слова «сахар» и «океан».