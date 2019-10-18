Рябошапка не исключает открытия новых дел в отношении Пашинского (видео)

По его словам, только на этой неделе было зарегистрировано по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать Пашинский.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не исключает новых уголовных производств в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на владу", отвечая на вопрос относительно дела Пашинского, который подозревается в причинении тяжкого телесного повреждения.

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"Это дело долгое время было, условно говоря, на паузе, оно не расследовалось", - отметил Рябошапка.

На уточнение, могут ли быть добавлены к этому делу какие-то другие уголовные производства в отношении Пашинского, генпрокурор подчеркнул: "Очевидно, что так. И только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой минимум три уголовных производства, где может фигурировать так же этот бывший народный депутат. И кроме того, еще есть достаточно материалов в органов досудебного расследования, в частности, Национального антикоррупционного бюро, которые уже расследуются, и где тоже может быть фигурантом этот народный депутат. Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы тоже в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем", - сообщил генпрокурор.