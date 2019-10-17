Люстрация госслужащих в Украине нарушила их права - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека считает, что закон о люстрации не учитывает того, были ли простые госслужащие связаны с какими-либо недемократическими действиями, которые происходили во времена президентства Виктора Януковича.

Европейский суд по правам человека считает, что люстрация государственных служащих в Украине, которая стала возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, которое сегодня обнародовано на сайте суда относительно дела "Полях и другие против Украины" (согласно поданным пяти отдельным жалобам).

Суд вынес решение в связи с жалобами от пяти государственных служащих, проживающих в Киеве, Николаеве, Чернигове, Яремче (Ивано-Франковская область) и Александровке (Донецкая область).

В частности, по мнению суда, отстранение от должностей государственных служащих в Украине привело к нарушению их прав.

В этой связи ЕСПЧ постановил, что в отношении трех истцов была нарушена статья 6 §1 (право на справедливый суд) Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за большой продолжительности судебного разбирательства в украинских судах - судебная тяжба об их отстранении длилась более 4,5 лет и дальше продолжалась.

Также суд указал на нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции в отношении всех пяти истцов.

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При этом ЕСПЧ не ставит под сомнение, что в период президентства Виктора Януковича государственная служба и демократическое управление в Украине сталкивались с серьезными сложностями, что обосновывало необходимость осуществления реформ. Однако суд установил, что закон о люстрации имеет очень широкое применение и привел к отстранению заявителей только на основании того, что они находились на госслужбе более года во время пребывания Януковича у власти, или на основании, что имели отношение к занятию должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Кроме того, суд указал, что закон о люстрации не обращает внимание на индивидуальные роли уволенных лиц или на то, были ли они связаны с какими-либо недемократическими действиями, которые происходили во время президентства Януковича.

В этой связи сказано, что украинский закон о люстрации отличается от более узких процедур люстрации, которые были введены в других странах Центральной и Восточной Европы.

Поэтому ЕСПЧ постановил, что Украина как государство должна уплатить каждому заявителю 5 тыс. евро как возмещение морального вреда. Кроме того, суд постановил, что первый заявитель должен получить 1,5 тыс. евро, а остальные - по 300 евро в связи с судебными издержками.

Как сообщал УНИАН, закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.