Комитет Рады приостановил конкурс на кресло Шевчука в Конституционном суде

В комитете поясняют, что срок проведения конкурса уже завершился.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики приостановил конкурс по отбору кандидатуры на должность судьи Конституционного Суда Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение комитет принял, ссылаясь на часть 6 статьи 12 закона «О Конституционном Суде Украины». Этой статьей предусмотрено, что общий срок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КС составляет два месяца.

На заседании комитета напомнили, что конкурс был объявлен Аппаратом Верховной Рады по 15 июля, а соответственно, два месяца уже давно закончились. В то же время на заседании член комитета Руслан Князевич отметил, что на сегодня ситуация в Конституционном Суде Украины после решения суда о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ Станислава Шевчука «несколько зависла».

По словам Князевича, «на специальном заседании КСУ обратился в Окружной административный суд относительно разъяснения порядка исполнения решения суда, поскольку КСУ считает, что это решение не предусмотрено законом и Конституцией».

Член комитета считает, что необходимо дождаться, как ситуация будет развиваться в будущем. «Насколько я знаю, специальное заседание КСУ на следующей неделе должно продолжиться», - добавил он.

За решение о прекращении конкурса проголосовали 15 из 19 присутствующих на заседании членов комитета, двое - воздержались, один депутат Ольга Совгиря не голосовала, ссылаясь на конфликт интересов, поскольку сегодня парламент избрал её представителем Верховной Рады в Конституционном суде.

Как известно, на должность судьи КС от фракций прошлого созыва было подано две кандидатуры - от фракции «Самопомич» Николая Хавронюка, а от фракции «Батькивщина» - Ольги Боднар-Петровской.

Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение от должности судьи КС Шевчука, который с 21 февраля 2018 года занимал должность председателя суда.

Шевчука был уволен на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС. В заключении, в частности говорилось о том, что Шевчук вопреки закону назначил себя внештатных советников на общественных началах, что фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КС.

Новым председателем Конституционного суда был избран Александр Тупицкий.

В июне следователи Госбюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления Шевчуком властью или служебным положением (ч.1 ст.364 Уголовного кодекса).

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда.

15 октября Шевчук принес в Конституционный суд заявление о восстановлении его в должности судьи и главы суда.

В тот же день в КСУ сообщили, что начали рассмотрение указанного заявления Шевчука.