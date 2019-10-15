Шевчук принес в Конституционный суд заявление о восстановлении его в должности судьи (фото)

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда. Шевчук был уволен в мае на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

Станислав Шевчук принес в Конституционный суд Украины заявление о восстановлении его в должности судьи КС в соответствии с решением Окружного админсуда Киева.

Об этом Шевчук сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал фото заявления.

"Во исполнение решения Окружного административного суда от 11 октября прошу немедленно восстановить меня в должности судьи Конституционного суда, а также в должности председателя Конституционного суда", - говорится в документе.

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Также в своем сообщении Шевчук выразил надежду, что его восстановят в должности судьи и председателя суда.

"Я подал заявление и заверенную копию решения ОАСК в Конституционный Суд. Надеюсь, что КСУ не будет нарушать требования Конституции Украины, КАС и Уголовного кодекса и выполнит решение суда. Решение Административного суда должно быть выполнено немедленно", - добавил Шевчук.

Как сообщил источник в Конституционном суде, охранники не пропустили Шевчука за турникет, а его заявление забрали сотрудники секретариата суда для регистрации.

Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение от должности судьи КС Шевчука, который с 21 февраля 2018 года занимал должность председателя суда.

Шевчука был освобожден на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС. В заключении, в частности говорилось о том, что Шевчук вопреки закону назначил себе внештатных советников на общественных началах, что фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КС.

Новым председателем Конституционного суда был избран Александр Тупицкий.

В июне следователи Госбюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления Шевчуком властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса).

11 октября Окружной админсуд Киева возобновил Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда.