Добкин и Кернес взяли отпуск по семейным обстоятельствам

Мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес находятся 2 апреля в однодневном отпуске. Соответствующие распоряжения харьковский председатель подписал 1 апреля. В документах, обнародованных на официальном сайте Харьковского горсовета, отмечается, что отпуск предоставляется по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы.

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