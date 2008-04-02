Добкин и Кернес взяли отпуск по семейным обстоятельствам
15:06, 02 апреля 2008Политика
958 0
Мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес находятся 2 апреля в однодневном отпуске.
Соответствующие распоряжения харьковский председатель подписал 1 апреля.
В документах, обнародованных на официальном сайте Харьковского горсовета, отмечается, что отпуск предоставляется по семейным обстоятельствам без сохранения заработной платы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter