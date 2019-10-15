Российский МИД испугался празднования Дня защитника Украины

Москва увидела в украинском государственном празднике "проявление неонацизма и ксенофобии".

В МИД РФ назвали празднование Дня защитника Украины «очередным проявлением неонацизма».

Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

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«Празднование годовщины создания так называемой «Украинской повстанческой армии», которая прославилась в годы Второй мировой войны кровавыми расправами над мирными жителями различных национальностей, включая евреев, русских, украинцев и поляков, которое состоялось 14 октября в Киеве, стало очередным проявлением неонацизма и ксенофобии», - заявили в ведомстве.

Утверждается, что в этом году «неонацисты» в ультимативной форме потребовали от властей страны не допустить реализации договоренностей «нормандского формата» по разведению сил на линии столкновения на Донбассе и имплементации «формулы Штайнмайера».

Ранее издание Newsweek писало, что дезинформация Кремля распространяет выдумки про украинский «фашизм». Государственная пропаганда РФ пытается изобразить группы украинских радикалов значительно более влиятельными, чем они есть на самом деле, хотя в сравнении с большинством стран Европы, правые экстремисты в Украине на самом деле очень слабы.